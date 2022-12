Neymar - Lucas Figueiredo/CBF

NeymarLucas Figueiredo/CBF

Publicado 04/12/2022 10:24

Catar - O Brasil contará com Neymar nas oitavas de final da Copa do Mundo, contra a Coreia do Sul, nesta segunda-feira, no Estádio 974. Em coletiva neste domingo, o técnico Tite afirmou que o camisa 10, recuperado da lesão no tornozelo direito, jogará contra os asiáticos, mas não cravou que ele será titular.

"Em relação ao Neymar, ele vai treinar hoje à tarde e, e treinando, vai estar no jogo. Vou esperar o treino. Não gosto de antecipar para não passar uma informação que não seja verdadeira. Quero credibilidade. Ele vai treinar, estando bem, vai para o jogo. Os outros dez eu não escalo", afirmou o treinador.

"Ratificando, a gente paga o preço de ser melhor, o mais competente, mas não o da saúde. A escalação do Neymar tem o pressuposto da saúde e departamento médico. Deixar bem claro. O segundo, eu prefiro a utilização do meu melhor desde o início. Eu, e o técnico precisar assumir suas responsabilidades", completou.

O capitão Thiago Silva, que também participou da coletiva, comentou sobre as lesões que têm assombrado a Seleção e sobre os cortes de Alex Telles e Gabriel Jesus.

"Nós somos muitos claros. Ontem, antes do treinamento, confesso que foi um momento bastante doloroso ver os meninos naquela situação de não poder estar novamente em campo conosco. A tristeza é grande. Mas ao mesmo tempo nossa estrada continua, também por eles. É a forma que podemos confortar o coração deles, desempenhando nosso papel. Espero que eles se recuperem o mais rápido possível. Os que estão voltando, esperamos contar. É bom ver o Danilo bem, o Ney em campo, o Alex evoluindo, vão agregar muito", lamentou Thiago.

No último sábado, Neymar voltou a treinar no campo pela primeira vez desde que lesionou o tornozelo direito na estreia. O camisa 10 apareceu em imagens da CBF sorridente e treinando finalizações normalmente.