Publicado 04/12/2022 10:55

Catar - Capitão da seleção brasileira, Thiago Silva pregou cautela em relação ao duelo das oitavas de final da Copa do Mundo, contra a Coreia do Sul, nesta segunda-feira, às 16h, no Estádio 974. Em coletiva neste domingo, o zagueiro afirmou que é preciso respeitar os asiáticos, que conseguiram se classificar para o mata-mata em um grupo forte.

"O planejamento foi feito e o risco existe a partir do momento que saímos de casa. Hoje, estamos fisicamente bem para enfrentar esse jogo duro com a Coreia. Não dá para achar que vai ser fácil e com resultado elástico como foi no amistoso. É Copa do Mundo, eles passaram por um grupo super difícil, e o que podemos fazer é respeitar o adversário e fazer um grande jogo", disse o camisa 3.

"Nosso confronto de amanhã (segunda-feira) é muito difícil. Sabemos da qualidade da Coreia, um time que joga para frente, gosta de ter a bola. É minimizar o ímpeto dele para obter a classificação e temos que trabalhar muito para isso. O jogo passado não tem nada a ver com as oitavas de final de uma Copa do Mundo. É um jogo muito difícil e posso dizer que vamos estar preparados", completou.

Thiago também minimizou a derrota por 1 a 0 sofrida para Camarões, na última sexta-feira, quando Tite escalou um time totalmente reserva, e recordou eliminações nos últimos Mundiais.

"Eu acredito que a gente fez um bom jogo, suficiente para ter vencido. Volume de jogo, oportunidades, mas estamos sujeitos a esse tipo de situação. Assumimos. É seguir em frente, até porque na Copa de 2010 eu perdi um jogo e fui para casa, em 2014 e 2018 também. Dessa vez perdi um e estou nas oitavas. Temos que tirar lições para se reerguer e continuar. Dificilmente temos outras oportunidades, então lutaremos de todas as maneiras para evitar um insucesso", afirmou.

O jogo desta segunda-feira será especial para Thiago Silva. O zagueiro usará a braçadeira de capitão em uma partida de Copa do Mundo pela décima vez e igualará Cafú e Dunga.