França e Polônia se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa do Mundo - AFP

França e Polônia se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa do MundoAFP

Publicado 04/12/2022 13:57

Catar - A França segue viva na briga pelo tricampeonato mundial. Neste domingo, a atual campeã do mundo se garantiu nas quartas de final da Copa ao vencer por 3 a 1 e eliminar a Polônia, no Estádio Al Thumama. Mbappé, que comandou a vitória do time de Didier Deschamps, marcou dois gols, enquanto Giroud foi o autor do primeiro. No último lance do jogo, Lewandowski fez de pênalti para os poloneses.

Agora, a França aguardar para conhecer seu adversário na próxima fase. A seleção europeia volta a campo no próximo sábado, às 16h, no Al Bayt, contra o vencedor do duelo entre Inglaterra e Senegal, que acontece neste domingo.

As duas equipes protagonizaram um bom primeiro tempo, com bastante correria e chances de gol para os dois lados. A Polônia, surpreendentemente, não entrou com a proposta apenas de se defender, como em outras partidas, e apostou em alguns momentos na marcação alta para incomodar a França. Os poloneses tiveram algumas chances para abrir o placar, a melhor delas quando Bereszynski e Zielinski encheu o pé para a defesa de Lloris. Na sobra, Kaminski tentou marcar, mas Varane salvou em cima da linha.

Sem aproveitar a melhor chance da partida até então, a Polônia acabou penalizada alguns minutos depois. Mbappé recebeu no campo de ataque e deu um lindo passe para Giroud. O camisa 9 dominou e bateu com categoria de perna esquerda, sem chances para o goleiro Szczesny, que já havia feito boas defesas. Como o gol saiu já no fim, a França foi para o vestiário em vantagem no placar.

Na volta para o segundo tempo, a Polônia mostrou ter sentido o gol e apresentou mais dificuldades para chegar ao ataque. Nas poucas vezes em que tentava ser mais agressiva, a seleção polaca deixa espaços para a França, que soube aproveitar. Em belo contra-ataque, que começou com Griezamann no campo de defesa, Giroud encontrou Dembélé, que tocou para Mbappé encher o pé direito e marcar um belo gol, que ampliou a vantagem francesa.

Com a Polônia totalmente entregue após o segundo gol, a França sacramentou a vitória já nos acréscimos. Mbappé recebeu na área e soltou uma bomba no ângulo de Szczesny, marcando um golaço. O camisa 10 se tornou artilheiro isolado da Copa do Mundo, com cinco gols.



No último lance da partida, o árbitro marcou toque de mão de na área da França após interferência do VAR. Na cobrança, Lewandowski fez o gol de honra dos poloneses.