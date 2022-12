Confira fotos da vitória da França sobre a Polônia na Copa do Mundo

Catar - A França segue viva na briga pelo tricampeonato mundial. Neste domingo, a atual campeã do mundo se garantiu nas quartas de final da Copa ao vencer por 3 a 1 e eliminar a Polônia, no Estádio Al Thumama. Mbappé, que comandou a vitória do time de Didier Deschamps, marcou dois gols, enquanto Giroud foi o autor do primeiro. No último lance do jogo, Lewandowski fez de pênalti para os poloneses. Confira as fotos na galeria!

