Japão irá enfrentar a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo - Ina Fassbender / AFP

Publicado 04/12/2022 15:08

Se por um lado o Japão pode fazer história ao chegar a uma inédita quartas de finais, o zagueiro Yuto Nagatomo resolveu usar a história do próprio país para falar da partida desta segunda. A seleção japonesa enfrenta a Croácia, no Al Janoub Stadium, às 12h (de Brasília), e de acordo com o defensor, a equipe entrará em campo para lutar como samurais.



"Samurai no Japão é muito famoso. Nós gostaríamos de lutar como samurais. Acho que é uma boa oportunidade de mostrar como podemos lutar como samurais", afirmou o defensor.

Nagatomo, que está em sua quarta Copa do Mundo, continuou sua analogia aos samurais japoneses para destacar que a equipe não deve temer nenhum adversário que passar pelo caminho.



"Antes de irem para a batalha, eles (samurais) polim suas armas e tentam melhorar suas técnicas. Mas se eles ficarem com medo durante a batalha, eles não serão capazes de usar essas armas e técnicas totalmente. É exatamente o mesmo com o futebol. Claro que as táticas e técnicas são importantes, mas não importa o quanto as tenhamos melhorado, se tivermos medo quando estivermos em campo, essas coisas são inúteis", finalizou.



A seleção japonesa entra em campo nesta segunda-feira, contra a Croácia, às 12h (de Brasília), em jogo válido pelas oitavas de finais. Quem avançar, enfrenta o vencedor de Brasil e Coreia do Sul nas quartas de finais.