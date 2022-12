Arsene Wenger é chefe do departamento de desenvolvimento de futebol da Fifa - FRANCK FIFE / AFP

Arsene Wenger é chefe do departamento de desenvolvimento de futebol da FifaFRANCK FIFE / AFP

Publicado 04/12/2022 15:39

Catar - O formato da Copa do Mundo de 2026, que será a primeira com 48 participantes, ainda é uma incógnita para a Fifa. Chefe do departamento de desenvolvimento de futebol da entidade máxima do futebol, o ex-treinador Arsene Wenger afirmou que o caso ainda está sendo avaliado internamente e que a decisão será tomada no ano que vem.

"Nesta Copa do Mundo com 48 seleções, o formato ainda não está decidido. Podem ser 16 grupos com três times, podem ser 12 grupos com quatro times cada um, ou talvez dividir em dois lados com 24 times. Quem vai decidir isso é o Conselho (da Fifa) no ano que vem", revelou Wenger.

Em janeiro de 2017, a Fifa anunciou que a Copa do Mundo de 2026 seria a primeira com 48 seleções. Na mesma época, a entidade máxima decidiu que a competição teria 16 grupos com três equipes, sendo as duas melhores de cada avançando para um mata-mata com 32 equipes.

Entretanto, este formato com grupos de três seleções poderia classificar equipes com dois empates. A entidade teme que isso estimule um comportamento defensivo e prejudique o jogo. Além disso, o número ímpar de equipes por grupo poderia resultar em partidas sem emoção na última rodada.

Apesar de seleções como Brasil, França, Espanha e Portugal jogarem com times reservas ou mistos na última rodada da Copa do Mundo de 2022, a Fifa entende que o formato atual, com oito grupos de quatro, permite emoção na última rodada. Os três formatos citados por Arsene Wenger serão avaliados nos próximos meses.



A Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar, começou no dia 20 de novembro e terminará no dia 18 de dezembro. Esta foi a primeira edição do Mundial realizada na metade do calendário do futebol europeu. A edição de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, será a primeira na história com três sedes.