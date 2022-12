Arrascaeta - AFP

Rio - O Uruguai não avançou para o mata-mata da Copa do Mundo, mas o apoiador do Flamengo, Giorgian De Arrascaeta está com moral. O craque recebeu elogios do jornal espanhol "AS" que afirmou que o uruguaio ganhou um 'novo patamar' no mercado após a disputar da competição.

Arrascaeta entrou em campo em apenas dois dos três jogos do Uruguai na competição. Ele não participou da estreia contra a Coreia do Sul, deu uma nova dinâmica para a Celeste no segundo tempo contra Portugal, e fez os dois gols da vitória dos sul-americanos contra Gana, na última partida da competição.

"Aos 28 anos, o talentoso meia nunca jogou na Europa e esse tipo de torneio o credencia. Uma das grandes críticas a Diego Alonso foi lhe dar tão pouco protagonismo", avaliou o jornal espanhol.

Além de Arrascaeta, outros nomes destacados pela publicação foram Mohammed Kudus, de Gana, Jamal Musiala, da Alemanha, Enner Valencia, do Equador, Vincent Aboubakar, de Camarões, e Salem Al-Dawsari, da Arábia Saudita.