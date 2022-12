Alex Sandro - Lucas Figueiredo/CBF

Alex Sandro Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 05/12/2022 11:43

Catar - O lateral-esquerdo Alex Sandro, que se lesionou na vitória do Brasil sobre a Suíça, deverá ter condições de voltar aos gramados pela Seleção na Copa, caso, a equipe de Tite avance paras as quartas de final. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o corte de Alex Telles, seu reserva no setor, acendeu uma luz amarela na comissão técnica.

Alex Sandro tem uma lesão muscular no quadril e está sendo preparado para estar nas melhores condições possíveis. Ele é o único especialista no setor que a seleção brasileira tem, já que Alex Telles teve uma lesão no joelho direito, e acabou sendo cortado. Por conta disso, houve uma cautela maior em relação ao retorno do jogador da Juventus.

Para a partida contra a Coreia do Sul, que irá acontecer nesta segunda-feira, às 16 horas (de acordo com o horário de Brasília), a Seleção vai ter a volta de Neymar e Danilo, que se lesionaram na estreia contra a Sérvia, e já estão recuperados de torções em seus tornozelos.