Nanda MarquesDivulgação

Publicado 05/12/2022 09:30

Rio - A Musa do Flamengo, Nanda Marques, fez uma simpatia na reta final da Libertadores e da Copa do Brasil. Ela utilizou uma lingerie nas cores rubro-negras e acabou dando sorte, já que o Rubro-Negro faturou as duas competições. Na Copa do Mundo, Nanda vai repetir a atitude para o Brasil buscar o hexa.

No entanto, no caso do Brasil, ela irá utilizar uma outra lingerie. Desta vez, Nanda Marques utilizará um modelo com uma frase ousada. "Só vocês lendo para saber o que está escrito", disparou a musa.

Nascida no Rio de Janeiro, Nanda Marques é leonina e esbanja simpatia e sensualidade torcendo pelo nosso Brasil. Recentemente a gata aproveitou para fazer uma marquinha diferente.