Lionel Messi - AFP

Publicado 05/12/2022 10:00

Rio - Principal destaque da Argentina na Copa do Mundo, Lionel Messi está atento a possíveis adversários na luta pelo título da competição. Em entrevista ao jornal "Olé", o craque afirmou que apesar da derrota para Camarões, o Brasil continua sendo uma das principais forças no torneio do Catar.

"Claro que estamos vendo todo o Mundial. Pelo menos as partidas que podemos, claro. Como dizíamos desde o início, o Brasil está jogando bem, apesar da derrota que teve contra Camarões, e segue sendo uma das grandes favoritas", disse.

Brasil e Argentina podem se enfrentar nas semifinais. Na próxima fase, os bicampeões mundiais vão encarar a Holanda. Messi ainda citou mais duas seleções que segundo ele tem boas chances de levar o título.

"Também a França está entre as favoritas, e a Espanha, apesar de ter passado como passou, joga muito bem, tem muito claro o que faz quando possui a bola, te controlam a posse durante muito tempo de jogo", opinou.