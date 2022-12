Croácia e Japão fizeram a primeira prorrogação da Copa do Mundo de 2022, no Catar - AFP

Publicado 05/12/2022 14:26

Ao empatar em 1 a 1 com o Japão no tempo regulamentar, pelas oitavas de final de 2022, a Croácia chegou à incrível marca de quatro prorrogações nos últimos cinco jogos de mata-mata em Copas do Mundo.



Vice-campeã em 2018, a seleção croata se classificou para a final mesmo sem vencer durante os 90 minutos os confrontos de oitavas, quartas e semifinal. Somente na disputa pelo título, quando perdeu por 4 a 2, não precisou jogar 120 minutos.



Na Rússia, há quatro anos, a Croácia venceu a Dinamarca nas oitavas de final nos pênaltis (3 a 2), após empate em 1 a 1. Pelas quartas, superou a dona da casa após novo 1 a 1 no tempo regulamentar e um 2 a 2 na prorrogação, passando nos pênaltis (4 a 3).



Já na semifinal, novo 1 a 1, desta vez contra a Inglaterra. A diferença é que fez um gol na prorrogação e passou para a grande final.



Na Eurocopa de 2020, os croatas também foram para a prorrogação no único jogo de mata-mata que disputaram naquela edição: empate em 3 a 3 com a Espanha e derrota por 5 a 3.