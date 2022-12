Croácia derrotou o Japão - AFP

Publicado 05/12/2022 14:45 | Atualizado 05/12/2022 14:48

Catar - Atual vice-campeã mundial, a Croácia está nas quartas de final da Copa do Catar. Após o empate por 1 a 1, a seleção europeia levou a melhor na disputa dos pênaltis e mandou o Japão para casa. Brilhou a estrela do goleiro Livakovic que defendeu três penalidades e garantiu a vitória por 3 a 1 para os europeus. A equipe croata pode ser a adversária do Brasil na próxima fase já que ela vai encarar o vencedor do duelo entre a Seleção e a Coreia do Sul, que se enfrentam nesta segunda-feira, às 16 horas (no horário de Brasília).

É a terceira vez que a Croácia se classifica para as quartas de finais da Copa do Mundo. Nas vezes anteriores, a seleção europeia avançou e chegou até a semifinal. A primeira foi em 1998 e a segunda em 2018. Já o Japão se despediu mais uma vez nas oitavas de final, a seleção asiática jamais avançou até as quartas.

A partida começou com as duas equipes tentando jogar. A primeira oportunidade foi dos croatas. Com sete minutos, Tomiyasu deu bobeira pela direita, Kovacic recuperou e saiu na cara do gol, porém, o jogador croata finalizou mal e facilitou a defesa de Gonda. No rebote, Kramaric se enrolou e os japoneses conseguiram afastar o perigo. Quatro minutos depois, o Japão respondeu. Junya Ito avançou pela direita e cruzou, a bola passou por Kamada e Maeda que por pouco não conseguiram desviar para o fundo das redes.

Até o fim da primeira etapa, a Croácia teve mais posse de bola, porém, não conseguiu criar grandes oportunidades. Recuados, os japoneses dificultavam a penetração dos europeus e conseguiram abrir o placar. Aos 42 minutos, após cruzamento, pela direita, a bola sobrou para Maeda dentro da área, que finalizou sem chances de defesa para o goleiro Livakovic.

O segundo tempo começou com a Croácia buscando ter a iniciativa e logo aos nove minutos conseguiu o empate. Lovren levantou bola para a área e Perisic ganhou da marcação japonesa, cabeceando, sem chances de defesa para o goleiro Gonda.

Melhor na partida, a Croácia teve outras duas oportunidades, uma com Modric e outra com Perisic, ambas em finalizações de fora da área. Na primeira, Gonda fez uma grande defesa e na segunda a finalização acabou indo fora para., assustando os japoneses. Porém, a partida acabou indo para a prorrogação.

Na prorrogação as duas equipes pouco criaram. Muitos desgastadas, as equipes abusaram de cruzamento para a área e quase nenhum perigo foi oferecido. Com isso, a decisão da vaga acabou indo para as penalidades.

Nas cobranças de pênalti a estrela do goleiro Livakovic brilhou. O croata defendeu as cobranças de Mitamino, Yoshida e Mitoma. Vlasic, Brozovic e Pasalic fizeram os gols para os europeus. Livaja perdeu a única cobrança para os croatas e Assano fez o gol único japonês.