NeymarLucas Figueiredo/CBF

Publicado 05/12/2022 15:14

A Seleção Brasileira está escalada para enfrentar a Coreia do Sul no Estádio 974, às 16h desta segunda-feira, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. O principal destaque é a presença de Neymar, recuperado de uma lesão no tornozelo direito, no time titular.





Outra novidade na equipe é a volta de Danilo, que se recuperou de uma lesão no tornozelo esquerdo. Por outro lado, Tite não contará com Alex Sandro, que segue em tratamento de uma lesão na região do quadril esquerdo.

Dessa forma, Danilo será descolocado para a lateral esquerda. Éder Militão, portanto, entra no time titular e jogará como lateral-direito.

A Seleção Brasileira vai a campo com: Alisson; Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Vinicius Júnior e Richarlison.

Em tempo: quem avançar enfrentará a Croácia, que eliminou o Japão, nas quartas de final. Esta partida acontecerá na próxima sexta-feira, às 12h (de Brasília), no Estádio Cidade da Educação.