Rúben Dias é zagueiro titular da seleção portuguesa - FOTO: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Rúben Dias é zagueiro titular da seleção portuguesaFOTO: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Publicado 05/12/2022 14:39

Nesta segunda-feira, o zagueiro Rúben Dias projetou o jogo contra a Suíça, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. De acordo com o defensor, a partida será de alto nível e não há espaço para a seleção portuguesa cometer erros.

"Estamos numa fase diferente da competição, mas chegamos aqui como os primeiros colocados do grupo. Não é preciso mudar muita coisa. É preciso ter a consciência de que é um jogo apenas, nada mais. Não há espaço para cometer erros, temos de aumentar a concentração para entrar nestes jogos que são decididos nos detalhes. Estamos prontos, venham eles", disse Rúben Dias.

"Esperamos um jogo de alto nível, como são todos nesta fase da competição. Estamos concentrados em nós, temos consciência do que a Suíça traz para o jogo, mas, acima de tudo, pensamos no que podemos fazer e no que temos para dar", completou.





Rúben Dias também foi questionado se espera uma postura mais defensiva da Suíça, como aconteceu com Gana e o Uruguai nos jogos contra Portugal. No entanto, ele rechaçou essa possibilidade.

"Esperamos um jogo diferente, pelo contexto, mas principalmente pelo que é a equipe da Suíça, pelas armas que tem e por querer disputar o jogo 50/50. É a mentalidade que eles têm, é isso que esperamos", afirmou o zagueiro.

A partida entre Portugal e Suíça acontecerá nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no Lusail Stadium. Quem avançar irá enfrentar o vencedor do confronto entre Marrocos e Espanha nas quartas.

"São duas equipas com valor individual e coletivo, veremos no final quem sai por cima. Não há favoritos numa fase a eliminar duma competição como esta", ressaltou o defensor.