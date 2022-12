Confira as imagens da classificação da Croácia sobre o Japão

Catar - Atual vice-campeã mundial, a Croácia está nas quartas de final da Copa do Catar. Após o empate por 1 a 1, a seleção europeia levou a melhor na disputa dos pênaltis e mandou o Japão para casa. Brilhou a estrela do goleiro Livakovic que defendeu três penalidades e garantiu a vitória por 3 a 1 para os europeus. A equipe croata pode ser a adversária do Brasil na próxima fase já que ela vai encarar o vencedor do duelo entre a Seleção e a Coreia do Sul, que se enfrentam nesta segunda-feira, às 16 horas (no horário de Brasília).

Relatar erro