Bruno Formiga entrou no debate sobre o jantar da SeleçãoFoto: Reprodução

Publicado 05/12/2022 15:50

O jantar milionário dos jogadores da seleção brasileira no Catar ainda é assunto nas redes sociais. Desta vez, quem se manifestou sobre o episódio foi o jornalista Bruno Formiga, da TNT Sports. Ele minimizou o caso e afirmou que não enxergou nada demais na ida dos jogadores do Brasil ao restaurante luxuoso em Doha, no Catar.

No Twitter, Formiga destacou que jogadores de outras seleções também aproveitaram suas folgas no Catar e não tiveram a mesma repercussão que está tendo com os brasileiros.

"Portugal também foi jantar fora. Os jogadores da Argentina também tiveram momentos livres. E vários outros. Eu não entendi o problema até agora. Juro...", escreveu o jornalista.

Entenda a polêmica

Na última semana, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno, os zagueiros Éder Militão e Bremer, e os atacantes Vini Jr. e Gabriel Jesus reuniram-se para um jantar no restaurante do famoso chef turco Salt Bae. O prato principal dos brasileiros foi um pedaço de carne banhada a ouro 24 quilates, avaliado em R$ 9 mil.

Algumas personalidades da imprensa como o ex-jogador Walter Casagrande e o jornalista Renato Maurício Prado criticaram a ostentação do grupo de brasileiros, especialmente Ronaldo . Taxando o episódio como 'desrespeitoso'. Já Ronaldo não gostou das críticas sobre o elenco da Seleção após a ida ao restaurante e ressaltou que o momento vivido pelo grupo pode inspirar outras pessoas.