Louis van Gaal - AFP

Louis van GaalAFP

Publicado 05/12/2022 15:50

Catar - Historicamente, a Holanda costuma jogar um bom futebol na Copa do Mundo. Gerações como a de 1974, 1998 e 2010 fizeram história na competição, mesmo sem conseguir buscar o título do torneio. Em 2022, a seleção comandada pelo treinador Louis van Gaal vem avançando no Catar, sem encantar. Em entrevista coletiva, o treinador reclamou do pouco apoio que vem recebendo dos torcedores no torneio.

"Seria bacana se o nosso país nos apoiasse mais. Nas quatro partidas que jogamos, nossa torcida sempre foi minoria", afirmou. Apesar de ter recebido críticas, a Holanda está nas quartas de finais e é uma das poucas invictas na competição.

O adversário na próxima fase será a Argentina. As equipes se enfrentam por uma vaga na semifinal da competição na próxima sexta-feira, às 16 horas (de acordo com o horário de Brasília). Na última Copa em que esteve disputando, a Holanda perdeu a semifinal do torneio para os hermanos, que acabaram sendo vice-campeões em 2014. A Alemanha ficou com o título.