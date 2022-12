Copa do Mundo

Antes do jogo da Seleção, Tite vai até a arquibancada para dar um beijo e um abraço na esposa e na filha

A Seleção Brasileira enfrentará a Coreia do Sul no Estádio 974, às 16h (de Brasília), pelas oitavas de fina da Copa do Mundo do Catar

Publicado há 2 horas