Luis Enrique - AFP

Publicado 05/12/2022 16:20

Catar - A Espanha vem mostrando um futebol que vem chamando a atenção no Catar pela posse de bola e pela velocidade. Porém, com apenas quatro pontos na primeira fase, a classificação para as oitavas de final só veio no saldo de gols. Em entrevista coletiva, o treinador Luis Enrique falou sobre o adversário da próxima terça-feira, o Marrocos, e também sobre o estilo da sua equipe.

"Temos uma ideia muito clara, não vamos mudá-la em nenhum momento. Isso não significa que temos que dominar todo mundo o tempo todo. Jogamos contra outros países de alto nível. Marrocos é uma das seleções mais motivadas, fizeram uma fase de grupos espetacular. Mas, nós somos muito bons", afirmou.

Com a chegada do mata-mata, as decisões podem acontecer nas penalidades. Luis Enrique disse que a seleção espanhol está preparada para essa possibilidade e descartou o velho clichê do futebol de que pênalti "é loteria".

"Há mais de um ano, em uma das concentrações, eu já disse a eles que eles tinham que chegar com pelo menos 1.000 pênaltis cobrados. Imagino que a maioria deles terá feito o dever de casa. Não é uma loteria. Em um ponto de tensão máxima, você tem que mostrar que pode bater o pênalti de uma certa forma. A tensão não é treinada, mas acho que é administrável. Diz muito sobre cada jogador. Acho que é cada vez menos e menos sorte", disse.