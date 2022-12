Saka - AFP

SakaAFP

Publicado 05/12/2022 17:20

Inglaterra - O atacante Bukayo Saka, de 21 anos, vem sendo um dos principais destaques da Inglaterra na Copa do Mundo. Autor de três gols na Copa do Mundo, o jovem rejeitou qualquer tipo de comparação com Kylian Mbappé, principal jogador da França, adversária dos ingleses nas quartas de final.

"Obrigado pelo elogio, mas não. Só há um Kylian Mbappé, e ao mesmo tempo também só há um como eu. Só quero ser quem eu sou e ajudar o time da melhor forma possível. Há muitos jovens jogadores no torneio, eu poderia citar vários, até no nosso time, há outro jovem se saindo muito bem, o Jude Bellingham. Então eu estou apenas feliz que todos estamos aqui, jogando bem, a prioridade é vencer o torneio ao invés de levar a Bola de Ouro ou o prêmio de Melhor jogador jovem", afirmou o jovem.

Kylian Mbappé, de 23 anos, já fez cinco gols na Copa do Mundo. As seleções europeias vão se enfrentar no próximo sábado, às 16 horas (no horário de Brasília). A Inglaterra é a atual vice-campeã europeia e a França a atual campeã mundial.