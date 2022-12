Vini Jr celebra com Lucas Paquetá e Neymar o primeiro gol da Seleção contra a Coreia do Sul - MANAN VATSYAYANA / AFP

Publicado 05/12/2022 17:54

Na volta de Neymar, que marcou de pênalti e jogou 80 minutos, a seleção brasileira teve uma grande atuação no primeiro tempo, quando fez quatro gols, e venceu facilmente a Coreia do Sul por 4 a 1. Vini Jr., Richarlison e Lucas Paquetá completaram a goleada no Estádio 974 nesta segunda-feira (5) e agora o adversário nas quartas de final da Copa do Mundo será a Croácia, sexta (9), às 12h (de Brasília).

Pressionada por uma boa atuação, a seleção brasileira enfim 'estreou' no torneio. Além da presença de Neymar, recuperado de lesão no tornozelo direito e com o cabelo descolorido, a postura da equipe foi determinante para o primeiro tempo dos sonhos, com quatro gols, superando os três marcados em toda a fase de grupos, todos na segunda etapa. A tática da Coreia do Sul também facilitou. Afinal, pela primeira vez o Brasil encontrou um adversário que não marcou em linhas altas, o que permitiu melhor saída de bola até o ataque.



Primeiro tempo dos sonhos da Seleção



A seleção brasileira conseguiu fazer jogadas individuais bem executadas, como a de Raphinha que resultou no gol logo aos seis minutos, o primeiro de Vini Jr. em Copas do Mundo. Também teve marcação por pressão, como a roubada de bola que resultou no pênalti sofrido por Richarlison, aos 10 minutos, que Neymar cobrou e ampliou.







Assim como houve aproximação entre os jogadores, com troca de passes rápidos, como no gol de Richarlison, com triangulação na entrada da área com os zagueiros Thiago Silva e Marquinhos, aos 28. E também na troca de passes entre Neymar e Vini Jr., que entregou para Paquetá fazer o quarto, aos 35. O meia e Richarlison ainda perderam grandes chances parando em Kim Seung-Gyu.



Time diminui o ritmo e leva gol



O segundo tempo basicamente foi para administrar o placar e o desgaste físico. Ainda assim, Raphinha, único do quarteto ofensivo sem ter marcado, parou duas vezes no goleiro, o que não apagou a boa atuação. Enquanto Neymar seguiu em campo até os 35 minutos para ganhar ritmo e confiança contra uma marcação frouxa e sem violência, Tite tirou o pendurado Militão e o time também diminuiu o ritmo e se poupou.

Só não dá para dizer que tudo foi perfeito porque a defesa, até então ponto forte, cometeu alguns erros. Son apareceu cara a cara com Alisson e chutou para fora. Até então, o goleiro só havia trabalhado num chute de longe, em que fez grande defesa quando o jogo estava 1 a 0, na primeira etapa. Só que ele fez uma outra grande defesa e nada pôde aos 30, em chute de Paik Seung-Ho, para fazer o gol de honra da Coreia.

Apesar dos sustos e do gol sofrido, Tite ainda colocou o goleiro Weverton, único que até então não havia jogado no grupo de 26 jogadores desta Copa do Mundo, no Catar.