Vinicius Junior - AFP

Vinicius JuniorAFP

Publicado 06/12/2022 11:00 | Atualizado 06/12/2022 11:04

Rio - O excepcional início de Vinicius Junior pela seleção brasileira na Copa do Mundo tem recebido muitos elogios da imprensa europeia. Após a goleada contra a Coreia do Sul, que contou com um gol e uma assistência do atacante, o jornal espanhol "AS" afirmou que o jovem, de apenas 22 anos, tem tudo para ser um jogadores histórico na seleção brasileira.

"Tem todos os ingredientes para converter-se em um jogador transcendental na história da seleção brasileira. Se algo ficava por melhorar era, talvez, seu nervosismo na área, um déficit que vem polindo nos últimos anos. Materializou o 1 a 0 para o Brasil com uma tranquilidade. Controlou, se acomodou com a bola e definiu como um matador da área. No segundo tempo esteve menos participativo e Martinelli entrou em seu lugar", afirmou.

Até o momento, Vinicius Junior teve participação direta em cinco dos sete gols que o Brasil marcou na Copa do Mundo de 2022. O atacante, de 22 anos, iniciou a competição como titular, tendo ganho a vaga nos treinamento, porém, hoje é considerado peça fundamental na equipe de Tite.