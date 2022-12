Samuel Eto'o - AFP

Publicado 06/12/2022 10:00

Catar - O ex-jogador do Barcelona, Inter de Milão e da seleção senegalesa, Samuel Eto'o agrediu um youtuber após a goleada do Brasil sobre a Coreia do Sul por 4 a 1, no Catar. Nas imagens, o ex-atacante, que atualmente é presidente da Confederação Camaronesa de Futebol teve uma discussão com o homem e posteriormente acabou o agredindo.

Samuel Eto'o attacked a young man last night before the match between Brazil and South Korea.



( @partidazocope)



pic.twitter.com/Q8YNbV9spu — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 6, 2022

Eto'o também é um dos embaixadores da Copa do Mundo de 2022. O vídeo foi publicado pelo jornal espanhol "La Opinion". Segundo a publicação, o senegalês estava saindo do estádio 974 quando foi abordado por alguns torcedores.

O youtuber agredido pelo ex-jogador é o argelino Sadouni SM. De acordo com a vítima, Eto'o teria o agredido com um chute, após ele ter questionado a respeito de Bakary Gassama, o árbitro da polêmica partida de repescagem entre Argélia e Camarões. Na oportunidade, o juiz anulou dois gols do atacante Slimani, o que motivou um pedido de investigação dos argelinos na Fifa.

O questionamento teria irritado o ex-jogador, que partiu para cima do youtuber. Várias pessoas tentaram segurá-lo, mas Eto'o perseguiu a vítima. Nesse momento, ele se desvencilhou das pessoas que tentavam acalmá-lo e desferiu um chute em Sadumi, que caiu no chão.