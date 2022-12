Daniella Chávez - Reprodução / Instagram

Daniella ChávezReprodução / Instagram

Publicado 06/12/2022 09:30 | Atualizado 06/12/2022 09:31

Catar - A musa do OnlyFans, Daniella Chávez, é uma grande fã de futebol. Nascida no Chile e moradora do México, mesmo com os dois países, fora da disputa da Copa do Mundo, ela continua comentando o torneio. Após a grande exibição de Kylian Mbappé contra a seleção da Polônia, a modelo rasgou elogios ao atacante francês.

"Mbappé é o melhor jogador da Copa do Mundo e atualmente o melhor jogador do mundo", disparou Daniella Chávez em seu perfil oficial do Twitter.

Daniella já fez outros comentários durante a Copa do Mundo. Antes da partida entre Argentina e México na primeira fase, ela provocou Lionel Messi. Posteriormente com a eliminação da seleção norte-americana, ela consolou os torcedores com uma foto sua fazendo "topless".