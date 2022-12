Van Dijk - AFP

Van DijkAFP

Publicado 06/12/2022 10:30

Catar - O zagueiro Virgil Van Dijk é uma das referências da seleção holandesa. Destaque do Liverpool, o defensor já enfrentou grandes atacantes em partidas importantes da Liga dos Campeões. Na próxima sexta-feira, o defensor vai passar por uma experiência diferente, vai encarar Lionel Messi em um duelo pelas quartas de finais da Copa do Mundo. O holandês exaltou o argentino e o chamou de melhor jogador do mundo.

É uma honra jogar contra ele. Não sou eu contra ele, ou a Holanda contra ele, mas a Holanda contra a Argentina. Ninguém pode resolver o jogo ou uma marcação sozinho, temos que elaborar um bom plano", afirmou o zagueiro.

Até o momento, a seleção holandesa é uma das raras invictas da Copa do Mundo. Porém, as três vitórias em quatro jogos não fizeram a equipe europeia ser considerada uma das favoritas. Para encarar a Argentina, a Holanda deverá ter uma preocupação defensiva diferente das últimas partidas.

"Você tem que ser muito afiado em termos de organização defensiva. Eles sempre procuraram por ele para tentar nos dificultar a situação nos contra-ataques", explicou o jogador do Liverpool.