Alex Sandro foi a campo nesta terça-feira - NELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 06/12/2022 12:30

Catar - Sem tempo a perder, a seleção brasileira voltou a treinar nesta terça-feira (06) já de olho nas quartas de final da Copa do Mundo, contra a Croácia, na próxima sexta (09). A boa notícia do dia ficou por conta de Alex Sandro, que correu no campo e pode voltar a atuar na partida contra a equipe de Modric.

Durante a atividade desta terça, apenas os jogadores que não começaram jogando contra a Coreia do Sul foram a campo, enquanto os titulares fizeram trabalho de recuperação. Alex Sandro foi ao gramado 30 minutos após o início da atividade, correu e fez um circuito físico com orientação do preparador da Seleção.

Alex Sandro já tinha ido a campo no domingo, véspera do jogo contra a Coreia do Sul, e também fez um trabalho separado. O jogador se colocou à disposição para encarar os asiáticos, mas os médicos optaram por preservá-lo para as quartas, uma vez que a Seleção perdeu seu lateral reserva, Alex Telles, por conta de lesão.

No fim do treino, Neymar, calçando chinelos, foi ao gramado por alguns minutos, deu uma volta rápida e acenou para convidados. Em seguida, voltou à parte interna do estádio, onde os titulares faziam o trabalho regenerativo.