O massacre em imagens: veja fotos da goleada histórica de Portugal sobre a Suíça

Catar - Portugal é a última seleção classificada para as quartas de final da Copa do Mundo. Com Cristiano Ronaldo no banco durante 73 minutos, a seleção de Fernando Santos massacrou a Suíça com uma goleada por 6 a 1, nesta terça-feira, no Estádio Lusail. O grande destaque da partida foi Gonçalo Ramos, que começou como titular na vaga de CR7 e marcou três gols. Pepe, Raphael Guerreiro e Rafael Leão completaram a goleada dos portugueses, enquanto Akanji fez para os suíços. Confira as imagens na galeria!

