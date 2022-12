Marrocos eliminou a Espanha - AFP

Publicado 06/12/2022 18:21

Com o fim das oitavas de final, apenas o Grupo F da Copa do Mundo terá duas seleções disputando as quartas de final. Marrocos e Croácia bateram Espanha e Japão, respectivamente, e mandaram para casa os dois últimos representantes do Grupo E.

Coincidentemente, as classificações de croatas e marroquinos foram as únicas nos pênaltis, após empates no tempo regulamentar e na prorrogação.



A Croácia, inclusive, é a única segunda colocada que segue viva na Copa do Mundo. Todos os outros sete classificados (Holanda, Inglaterra, Argentina, França, Marrocos, Brasil e Portugal) terminaram em primeiro em seus grupos. O Japão, líder do Grupo E, por outro, foi eliminado.



As oitavas de final da edição de 2022 tiveram duas goleadas: do Brasil (4 a 1 sobre a Coreia do Sul) e de Portugal (6 a 1 na Suíça). Outras vitórias tranquilas foram da Inglaterra (3 a 0 sobre Senegal), da França (3 a 1 sobre a Polônia) e da Holanda (3 a 1 sobre os Estados Unidos).



Já a Argentina foi a que venceu nos 90 minutos no maior sufoco: 2 a 1 na Austrália, que perdeu um gol cara a cara no último lance.