Gonçalo RamosAFP

Publicado 06/12/2022 19:06

Catar - Escolhido para ser titular na vaga de Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos foi o grande destaque da goleada avassaladora de Portugal sobre a Suíça, por 6 a 1, nesta terça-feira, ao anotar três gols. Após a partida, o atacante evitou pensar em titularidade e disse estar vivendo um sonho.

"Isso são assuntos que não são para mim, tenho que trabalhar ao máximo e logo saber. Nem sei o que dizer. É um sonho, aproveitar o momento. Isto aqui é tudo muito rápido e temos que focar no próximo jogo", disse o camisa 26.

Gonçalo também relatou uma conversa com Cristiano Ronaldo, a quem substituiu nesta terça.

""Ele (Ronaldo) falou comigo como fala com todos, é o nosso capitão, tenta ajudar sempre e correu tudo bem", completou.

Nas quartas de final, Portugal terá pela frente o surpreendente Marrocos. As equipes entram em campo no próximo sábado, às 12h (de Brasília, no Al Thumama.