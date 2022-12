Técnico de Portugal nega problemas com Cristiano Ronaldo: 'Somos amigos'

Cristiano Ronaldo se irritou após ser substituído na derrota de Portugal para a Coreia do Sul - JACK GUEZ / AFP

Publicado 06/12/2022 19:48



Após a goleada por 6 a 1 sobre a Suíça e a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo, o treinador Fernando Santos, de Portugal, foi bombardeado com perguntas sobre Cristiano Ronaldo. Afinal, a estrela portuguesa foi deixada no banco de reservas por conta de uma polêmica em sua substituição contra a Coreia do Sul, ainda na primeira fase, e acabou sendo punido.

No entanto, segundo o próprio treinador, não há qualquer tipo de problema entre ele e Cristiano Ronaldo. Fernando Santos afirmou que os dois são amigos há anos e a que a forma como o craque lidou com a situação foi como a de um grande capitão.



"Eu já não respondi a essa questão? Não há nenhum problema entre o Fernando Santos e o capitão da seleção. Somos amigos há muitos anos e as coisas não nos afetam. Os treinadores tomam decisões. Eu já expliquei, essa parte ficou completamente sanada e ele deu um exemplo de grande capitão", afirmou.



Com a classificação garantida, Portugal irá enfrentar Marrocos pelas quartas de final no próximo sábado, ao 12h, no Estádio Al Thumama.