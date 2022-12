Richarlison não escondeu a emoção e a admiração por Ronaldo Fenômeno - Reprodução de vídeo

Publicado 06/12/2022 11:40

Artilheiro da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022, com três gols, Richarlison teve um momento de fã após a goleada por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, pelas oitavas de final. Ele se encontrou com o ídolo Ronaldo Fenômeno para uma bate-papo e não escondeu a emoção, inclusive com choro.



"Po, estou emocionado. A primeira vez que eu te vi foi em Londres, num evento, mas só deu para tirar uma selfie porque tinha muita gente. Você é meu ídolo, assim como Neymar. Para mim você é minha inspiração. Você estar aqui é uma alegria para todo o grupo. Querendo ou não, contagia a gente dentro de campo poder ver você, Kaká, Cafu, Roberto Carlos, todos torcendo para a gente", disse Richarlison em conversa para a RonaldoTV.



Autor de um dos gols, o atual camisa 9 da seleção brasileira ainda ensinou Ronaldo a fazer a 'Dança do Pombo'. E no fim da conversa, assim como Rodrygo fez na semana passada, Richarlison brincou pegando energia das pernas do Fenômeno, artilheiro e um dos destaques do pentacampeonato, em 2002.



Em vários momentos nos últimos anos, Richarlison postou nas redes sociais fotos em que está com o famoso cabelo Cascão, utilizado por Ronaldo na semifinal de 2002 contra a Turquia, para tirar o foco de um problema muscular. Deu certo e ele manteve na final contra a Alemanha, quando fez os dois gols do título.



Na conversa, o ex-jogador cobrou que Richarlison utiliza o cabelo Cascão em caso do hexa no Catar.