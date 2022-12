Ivana Knöll - Reprodução / Instagram

Ivana KnöllReprodução / Instagram

Publicado 06/12/2022 12:56

Catar - A Croácia, da musa Ivana Knoll, está no caminho do Brasil. A seleção europeia eliminou o Japão nos pênaltis, na última segunda, e vai encarar os pentacampeões na próxima sexta, pelas quartas de finais da Copa do Mundo. Após a vitória contra os asiáticos, Ivana não perdeu tempo e deu uma debochada em suas redes sociais.

fotogaleria

A musa da Copa publicou um vídeo em que aparece comendo sushi, prato típico japonês, utilizando hashi, os “talheres” de madeira usados não somente no Japão, mas também na Tailândia e na China. Na legenda da postagem, ela escreveu: "Apenas sushi para o menu de hoje".

A croata esteve presente no estádio para acompanhar a vitória da sua seleção sobre o Japão. Ivana vem marcando presença nas partidas da seleção do seu país e chamando a atenção pela beleza.

Modelo e influenciadora, Ivana também foi eleita a musa da Croácia nas Copas de 2014 e 2018. Tanto na edição do Brasil quanto na seguinte, na Rússia, ela ficou marcada por seus looks sexy nas arquibancadas dos estádios. O jornal britânico The Sun, o norte-americano New York Post e o austríaco Heute citaram Ivana como a torcedora mais bela da Copa do Mundo.



Apesar de encantar nas arquibancadas, Ivana tem sido crítica em relação à realização do Mundial no Catar. Através dos Stories de seu Instagram, a modelo reclamou da organização da Copa.

"Isso é um desastre! Sinto muito por todas as pessoas que não conseguiram vir à Copa do Mundo por causa da pior organização da história. Meus amigos não conseguiram os documentos após 20 dias, mesmo com todos os ingressos até a final. Nenhum deles!"

O próximo jogo da Croácia acontece contra o Brasil na próxima sexta-feira, 9 de dezembro, às 12h (horário de Brasília), pelas quartas de final da competição mundial.