Walter Casagrande - Reprodução/TV Globo

Walter CasagrandeReprodução/TV Globo

Publicado 06/12/2022 13:27

Durante participação no programa 'Pânico', da Jovem Pan, o ex-jogador Vampeta revelou que possui um grupo no WhatsApp com os atletas que fizeram parte do penta em 2002 e todos os participantes ficaram incomodados com a declaração feita por Walter Casagrande em seu blog. O comentarista afirmou que a seleção argentina possui mais 'identificação com seus torcedores", já que os ídolos costumar assistir aos jogos nas arquibancadas. Por outro lado, nomes históricos da Seleção Brasileira aparecem ao lado de dirigentes da Fifa em camarotes.



"Os brasileiros não se misturam, enquanto os argentinos nunca deixaram de ser torcedores. Existem vídeos e imagens rodando a internet com ex-jogadores argentinos que são de emocionar. E também existem vídeos e imagens de ex-jogadores brasileiros que chocam pela arrogância e pela distância que se colocam do nosso povo", disse Walter Casagrande em seu blog no UOL Esporte.

Com isso, a declaração de Casagrande não caiu bem no grupo de WhatsApp dos jogadores que fizeram parte do penta mundial. Dessa forma, a mensagem 'mais leve' veio do ex-jogador Kaká, que levantou um questionamento envolvendo o trabalho do comentarista quando trabalhava na Rede Globo.

"A câmera no jogo do Brasil sempre pega o Kaká, Ronaldo, Roberto Carlos e o Cafu. Tá dando a maior polêmica e eu vou contar. Tem um grupo de 2002 e os caras estão put… com o Casagrande. Ele postou um vídeo falando que Batistuta, Sorín, Cambiasso e Crespo assistem aos jogos da seleção da Argentina no meio da torcida e os ex-ídolos brasileiros se sentam ao lado do Infantino e do Emir e não transbordam essa simpatia para o povo brasileiro", revelou o ex-jogador.



"O Kaká, que é da igreja, postou que eles estão trabalhando contratados pela Fifa, como têm outros campeões mundiais. O comentário mais simples foi do Kaká: ‘Ele trabalhou tanto tempo na Globo, porque ele não saia dos estúdios e ia para o meio da torcida?’. Esse foi o mais simples do Kaká, que é da igreja. Se eu for mostrar o resto vai dar uma confusão do c…, eu não quero essa parada. Por mais que não pareça, eu gosto do Casagrande", completou Vampeta.