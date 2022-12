Gabriel Jesus - Jewel SAMAD / AFP

Publicado 06/12/2022 14:12

Catar - Cortado da Copa do Mundo após lesionar na derrota do Brasil para Camarões, Gabriel Jesus precisará se submeter à uma cirurgia. O atacante teve uma lesão ligamentar medial no joelho direito e os exames realizados pelo Arsenal apontaram necessidade de operação. A informação é do jornal inglês "The Telegraph".

Segundo o veículo, ainda não há uma estimativa sobre o tempo de recuperação do jogador brasileiro. Tudo dependerá da cicatrização pós-cirúrgica, mas acredita-se que ele pode ficar longe do gramado por alguns meses. Com isso, ele deve perder a segunda metade da Premier League.

Gabriel Jesus chegou ao Catar já com incômodo no joelho, mas não preocupava nem a seleção brasileira e nem o Arsenal. No entanto, a situação se agravou na partida contra Camarões e o jogador voltou à Inglaterra para tratar a lesão após ser cortado do Mundial.

Na fase de grupos da Copa, Gabriel Jesus atuou em todos os três jogos da seleção brasileira, sendo apenas o último como titular. Ao todo, foram cerca de 100 minutos em campo no Catar, mas nenhum gol marcado.