Giroud criticou a falta de confiança dos jogadores franceses na busca pelo título mundial - FRANCK FIFE / AFP

Giroud criticou a falta de confiança dos jogadores franceses na busca pelo título mundialFRANCK FIFE / AFP

Publicado 06/12/2022 13:13

Catar - Atual campeã mundial, a França busca o terceiro título de Copa do Mundo de sua história. A seleção francesa terá pela frente a Inglaterra, no próximo sábado (10), pelas quartas de final, mas a expectativa não parece ser alta. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (6), o atacante Olivier Giroud criticou a falta de confiança dos companheiros.

"Não estamos muito confiantes, mas conhecemos o time e as nossas qualidades. Ainda faltam três jogos para vencer, mas não pensamos nessas coisas. Estamos focados na Inglaterra, acreditem", disse Giroud, que projetou o duelo contra a Inglaterra.

"Vai ser muito duro, físico e intenso. São caras com quem já joguei muitas partidas, às vezes venci e às vezes perdi. Nos conhecemos bem, vai ser decidido nos detalhes. Todo o time terá que mostrar atenção constante. Não podemos dar o menor espaço. Mal posso esperar para jogar contra eles", afirmou.

A França chegou no Catar com muitos problemas por lesão. Na preparação para a Copa do Mundo, os atacantes Benzema e Nkunku sofreram lesões e foram cortados. Na estreia, Lucas Hernandez se machucou e também foi cortado. Além deles, nomes como Kanté, Pogba e Kimpembe já estavam fora.

Com dois gols de Mbappé e um de Giroud, a França venceu a Polônia por 3 a 1 e se classificou para as quartas de final. Já a Inglaterra eliminou Senegal com uma vitória por 3 a 0. O duelo acontecerá no próximo sábado (10), às 16h (de Brasília), no estádio Al Bayt, em Al Khor.