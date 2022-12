Marrocos superou a Espanha - AFP

Marrocos superou a EspanhaAFP

Publicado 06/12/2022 14:53 | Atualizado 06/12/2022 16:11

Catar - Pela primeira vez na história, a seleção de Marrocos está nas quartas de final da Copa do Mundo. Nesta terça-feira, após empate por 0 a 0 no tempo normal, os africanos despacharam a Espanha por 3 a 0 nas cobranças de pênalti. Brilhou a estrela do goleiro Bono, que pegou duas penalidades. A seleção marroquina será a única intrusa entre sul-americanos e europeus na próxima fase do Mundial do Catar.





O adversário de Marrocos sai do vencedor entre Portugal e Suíça que se enfrentam ainda nesta terça-feira. As duas equipes vão jogar no próximo sábado. Eliminada, a Espanha repetiu o cenário de 2018, quando se despediu nas oitavas de finais, após perder na disputa por pênaltis, para a seleção russa.

Assim como havia dito o treinador Luis Enrique nos últimos dias, a Espanha não abriu mão do seu estilo na partida contra Marrocos. Com muita posse de bola, a Fúria tomou a iniciativa da partida. No entanto, assim como nos jogos contra Japão e Alemanha, a equipe teve dificuldades na criação. A melhor chance da primeira etapa aconteceu aos 26 minutos. Asensio foi lançado pela esquerda e finalizou na rede pelo lado de fora.

Com uma excelente aplicação tática, a seleção marroquina também buscava surpreender no ataque. A primeira chance aconteceu aos 32 minutos. Mazraoui arriscou de fora da área, o goleiro Unai Simón espalmou para o lado, porém, nenhum jogador do Marrocos apareceu para concluir a bola, facilitando o sistema defensivo espanhol. Antes do intervalo, em bela jogada coletiva, os marroquinos perderam nova chance após finalização de Aguerd para fora.

O cenário se repetiu no segundo tempo, com Marrocos ainda mais recuado. A Espanha teve ainda mais dificuldades de conseguir furar o bloqueio. A seleção africana errava bastante nas tentativas de acelerar o jogo e também não ameaçava os europeus em contra-ataques.

Aos 36 minutos, a Espanha criou sua melhor chance no segundo tempo. Em enfiada de bola, a defesa de Marrocos falhou e Morata ficou cara a cara com o goleiro Bono, porém, a posição do atacante espanhol não permitia muito ângulo e a finalização acabou sendo para fora, assustando os africanos. O Marrocos respondeu em oportunidade criada por Ez Abde, mas a finalização foi em cima do goleiro Unai Simón. Sem mais oportunidades, a partida seguiu para a prorrogação.

Na prorrogação, a Espanha seguiu tendo mais a bola, mas a melhor chance foi de Marrocos. Aos 13 minutos da primeira etapa, Cheddira recebeu na cara do gol, mas finalizou em cima do goleiro Unai Simón. Sarabia teve uma grande chance para a Espanha nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação. Entretanto, nenhuma das equipes conseguiu balançar as redes e a disputa foi para os pênaltis.

Nas penalidades, brilhou a estrela do goleiro Bono, do Sevilla. O marroquino defendeu duas penalidades cobradas por Soler e Busquest, ainda contou com a sorte na batida de Sarabia que foi na trave. Sabiri, Ziyech e Hakimi converteram para os africanos. Benon foi o único marroquino a perder, parando em Simón. Mas não fez diferença, pois a festa já era de Marrocos.