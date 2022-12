Confira as imagens da classificação de Marrocos contra a Espanha

Catar - Pela primeira vez na história, a seleção de Marrocos está nas quartas de final da Copa do Mundo. Nesta terça-feira, após empate por 0 a 0 no tempo normal, os africanos despacharam a Espanha por 3 a 0 nas cobranças de pênalti. Brilhou a estrela do goleiro Bono, que pegou duas penalidades. A seleção marroquina será a única intrusa entre sul-americanos e europeus na próxima fase do Mundial do Catar.

