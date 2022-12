Neymar - AFP

Publicado 07/12/2022 09:00

Catar - Na próxima sexta-feira, o Brasil terá a Croácia pela frente na tentativa de voltar à uma semifinal de Copa do Mundo. A partida é mais que especial para Neymar, que fez sua estreia em Mundiais, justamente contra a seleção dos Balcãs em 2014. Naquela ocasião, o camisa 10 deu um show de bola e liderou a vitória da Seleção.

A partida começou com um susto, Marcelo fez um gol contra e abriu o placar para os croatas. Porém, a reação veio comandada por Neymar. O craque, que na época defendida o Barcelona, fez dois gols e virou a partida para o Brasil. Posteriormente, Oscar ainda fez mais um dando números finais para a partida.

Aquela Croácia não obteve muito sucesso, acabou eliminada na primeira fase. Além do Brasil, o México avançou de fase. Porém, a equipe evoluiu e na Copa de 2018 foi vice-campeão. No Catar, a equipe europeia tentará chegar a sua terceira semifinal de Mundiais.

As duas equipes vão se enfrentar na próxima sexta-feira, no Catar. A partida entre Brasil e Croácia será a primeira das quartas de finais da competição. O jogo acontece às 12 horas (no horário de Brasília).