Zidane está sem clube desde que deixou o Real Madrid - AFP

Publicado 07/12/2022 13:04

Catar - O futuro de Didier Deschamps no comando da França segue indefinido. Com contrato até o fim do ano, o treinador discutirá a sua permanência no cargo após a Copa do Mundo. Em meio a indefinição, outro nome circula na imprensa francesa como provável substituto: Zinedine Zidane. Porém, o presidente da Federação Francesa de Futebol, Noel Le Graet, minimizou a situação.

"Quando se tem a sorte de ter um Didier Deschamps, não se bate à porta ao lado. Meu desejo é que fique. Mesmo estando em alto nível, a menor derrota traz uma enxurrada de críticas. De qualquer forma, ele vai ao meu escritório e cabe a ele decidir se fica ou não. É uma posição exposta, difícil, sob muita pressão. Ele é feito para essa função e acho que prefere a seleção a um clube", disse.

Não é a primeira vez que o nome de Zidane se torna uma ameaça para Deschamps. Em 2018, o ex-jogador encerrou sua passagem pelo Real Madrid após o tricampeonato da Liga dos Campeões e ficou no mercado na véspera da Copa do Mundo. Entretanto, o título mundial dos Le Bleus na Rússia deu uma nova vida para o atual treinador francês. Nove meses depois, Zizou retornou ao clube espanhol.



Zidane encerrou sua segunda passagem no Real Madrid em 2021 e está livre no mercado. O segundo capítulo da história de Zizou como treinador do clube espanhol não teve o mesmo brilho da primeira, onde conquistou 11 títulos, sendo três Liga dos Campeões. O ex-jogador foi substituído por Carlo Ancelotti, que levou os merengues ao título espanhol e da Liga dos Campeões.

Deschamps está no comando da França desde 2012. Ele está em sua terceira Copa do Mundo com os Le Bleus e foi campeão em 2018, na Rússia. Além disso, conquistou o título da Liga das Nações de 2021 e foi vice-campeão da Eurocopa em 2016. Ao todo, soma 136 jogos, com 87 vitórias, 26 empates e 23 derrotas.