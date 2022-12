Vinicius Junior - AFP

Vinicius JuniorAFP

Publicado 07/12/2022 13:38 | Atualizado 07/12/2022 14:06

Catar - Um dos principais destaques da seleção brasileira, o atacante Vinicius Junior concedeu coletiva nesta quarta-feira. Um dos termos abordados pelo jogador do Real Madrid foi em relação a importância de Neymar no seu amadurecimento na seleção brasileira. Com apenas 22 anos, Vinicius se mostra bastante à vontade com a Amarelinha e segundo ele o camisa 10 tem parcela de contribuição nessa rápida adaptação.





"A gente sempre sonha em jogar na seleção, todo brasileiro sonha em estar na Copa do Mundo. Eu tive a sorte de jogar com meu ídolo, me dá todo o suporte que preciso. Seguir o caminho dele é importante, um jogador que está próximo do Pelé em gols, que se Deus quiser vai trazer o hexa para nós, então vamos seguir nesse caminho em busca da taça", afirmou.

Sobre disputar uma Copa do Mundo, Vinicius Junior afirmou que recebeu um conselho muito importante de Neymar, que também teve a responsabilidade de ser titular da seleção brasileira na competição com apenas 22 anos.

"Ele me falou que a Copa do Mundo é diferente de qualquer outra competição. Agora estou vivendo, sei quanto a Copa é importante para o nosso país, para todos. Ele me falou isso e sempre levei comigo, não sabia o tamanho, mas quando tocou o hino vi a diferença que é jogar uma Copa pelo seu país. Ainda mais pelo Brasil, o país que tem mais títulos, que todos querem vencer. Eu fico feliz de estar aqui representando cada brasileiro, estar jogando com meu ídolo, com amigos que tenho aqui, e que essa união que temos possa nos levar para um lugar muito alto", disse.

Nas quartas de finais, Vinicius Junior irá encontrar um velho conhecido: Luka Modric, meia do Real Madrid. O atacante fez muitos elogios ao veterano e também abordou o sonho de marcar em uma partida de Copa do Mundo, junto de Lucas Paquetá, seu ex-companheiro de base no Flamengo.

"O Modric, como falei antes, sempre me ensina. Não só em campo, como fora, mas dentro de campo ele me ensinou esse passe de três dedos. Cada dia venho melhorando para ter um leque maior de opções nas jogadas. O Paquetá é um irmão para mim. Quando sai do Flamengo falei que iríamos viver coisas muito maiores. Chegar aqui, fazer gol no mesmo jogo, fico muito feliz. Realização de um sonho para nós. Trabalhamos muito para chegar neste momento. Nem posso falar muito que me emociono, então vou parar por aqui (risos)", contou.

Sobre a força da equipe vice-campeã mundial, o atacante pediu que a seleção brasileira esteja bastante alerta e não considere a partida da próxima sexta-feira como um jogo mais simples. Vinicius citou outros destaques, além de Modric.

"Todo o conjunto, a Croácia tem a base da última Copa, quando chegou na final contra a França, então temos que estar preparados não com o Modric, mas com todo o elenco. Jogam em grandes clubes e vão dar o seu melhor para tentar nos vencer", concluiu.