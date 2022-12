Alex Sandro pode ser a novidade da seleção brasileira contra a Croácia - NELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 07/12/2022 14:04

A seleção brasileira pode ter todos os titulares à disposição para o confronto de sexta-feira (9) às 12h (de Brasília) contra a Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Alex Sandro participou do treino deste quarta e tem chances de estar à disposição do técnico Tite.

O lateral-esquerdo, recuperado de lesão muscular no quadril, participou de parte do trabalho tático, fechado para a imprensa. Ainda assim, a sua participação no jogo não está garantida.



A comissão técnica da Seleção avaliará sua participação após o treino de quinta-feira, o último antes de encarar a Croácia por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo. Ele não treinava com o grupo desde que se machucou, na partida contra a Suíça, pela segunda rodada, em 28 de novembro.







Se for confirmado o retorno de Alex Sandro, Tite poderá escalar novamente o time titular que venceu a Sérvia por 2 a 0, na estreia. Danilo voltaria para a lateral direita e Éder Militão iria para o banco de reservas.



Essa é a única dúvida na escalação da seleção brasileira para o jogo decisivo. O time deve ir a campo com: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro (Éder Militão); Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Richarlison e Vini Jr.