Rabiot - AFP

RabiotAFP

Publicado 08/12/2022 10:30 | Atualizado 08/12/2022 10:30

França - O meia francês Adrien Rabiot afirmou nesta quarta-feira (7) que a seleção da França não sofre com a "dependência de (Kylian) Mbappé", apesar de o camisa '10' ter marcado cinco dos sete gols da equipe na Copa do Mundo do Catar.



Ele "é nossa principal arma" no ataque e "por isso não vamos nos privar dele", disse Rabiot em coletiva de imprensa, acrescentando que "não há dependência" do artilheiro francês.



"É um jogador com muito potencial e sabemos que vai gerar cerca de 80% ou 90% dos gols com sua capacidade de acelerar (as jogadas) e dar assistências", acrescentou. O meia da Juventus ainda citou a força do elenco dos 'Bleus'. "Temos outros jogadores que podem fazer a diferença de outra maneira", lembrou.

A França vai enfrentar a Inglaterra no próximo sábado, às 16 horas (no horário de Brasília). As duas equipes buscam a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo.