Publicado 08/12/2022 11:01

Rio - A musa do OnlyFans, Stefani Magassy está na torcida pelo hexa da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Ela afirmou que irá disponibilizar um incentivo a mais para os jogadores brasileiros antes da partida desta sexta-feira contra a Croácia, pelas quartas de finais. A beldade irá liberar conteúdo grátis na plataforma de conteúdo adulto para os jogadores da seleção brasileira.

"Vai ter conteúdo liberado para eles, é um incentivo. E vai ter que sair uma goleada", declara, aos risos. "Alguns jogadores já assinaram meu OnlyFans, mas sempre com perfis fakes. Eles são discretos, não gostam de se expor assim. Inclusive já conheci alguns pessoalmente, mas não sou maria-chuteira. Aconteceu por acaso, não tenho essa fixação por jogador, não", contou à revista "Quem".

Stefani participa do concurso Bela da Copa representando a seleção de País de Gales, que acabou eliminada na primeira fase, sem nenhuma vitória. A beldade afirmou que também irá disponibilizar conteúdo para consolar os galeses e explicou como funciona seus vídeos na plataforma.

"Não faz meu estilo fazer explícito. Gosto de vídeos mais produzidos, envolventes, com uma pegada mais sexy e nada vulgar. Entrei na plataforma a pedido dos seguidores. Desde quando eu era assistente de palco do João Kléber na TV eles me cobram ensaio nu e sensual. Então me joguei e estou curtindo", disse.