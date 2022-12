Van Gaal e Memphis Depay falaram na véspera do duelo entre Holanda e Argentina, pela Copa do Mundo - Alberto PIZZOLI / AFP

Publicado 08/12/2022 12:47

Na véspera da partida de quartas de final da Copa do Mundo entre Holanda e Argentina, sexta-feira (9) às 16h (de Brasília) no Estádio Lusail, o técnico Louis van Gaal mostrou-se leve e descontraído na coletiva de imprensa. Em um dos momentos em que tirou gargalhadas dos presentes, inclusive de Memphis Depay, foi quando pediu um beijo do jogador.



A cena aconteceu quando Van Gaal respondeu sobre Di María, que numa entrevista em 2021 disse que o holandês era o pior treinador com quem trabalhou.



"Aqui tenho alguém do meu lado, Memphis. Também jogava no Manchester United, não gostava de mim. Agora nos beijamos. Podemos beijar na boca?", brincou Van Gaal, complementando:



"Di María é um jogador muito bom. Jogava no Manchester e tinha muitos problemas pessoais. Entraram na sua casa, roubaram, e isso afetou o seu nível de rendimento. Que ele tenha dito que sou o pior treinador, bom... é triste. Mas podemos dar a volta por cima. É uma lástima. O treinador as vezes tem que tomar decisões".







Também ex-Manchester United, Memphis saiu em defesa do atual treinador da Holanda.



"Claro que nós o respeitamos. Nós achamos que ele é um técnico forte, incrível. Todo mundo sabe o que tem que fazer em campo. Quando se joga pela Holanda, é importante levar um certo espírito. Ainda mais com esse técnico", afirmou o jogador.



Di María, que é dúvida para o confronto que vale vaga na semifinal da Copa do Mundo, foi treinado por Van Gaal em 2014, quando saiu do Real Madrid e foi contratado pelo United. Ele jogou apenas uma temporada e saiu por causa do treinador.



"Na Inglaterra, meu problema foi apenas o treinador. Van Gaal foi o pior que tive na carreira, ele era insuportável", afirmou o argentino em entrevista em 2021 para o canal TyC Sports.