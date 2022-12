Fernando Santos - AFP

Publicado 09/12/2022 10:00 | Atualizado 09/12/2022 10:07

Catar - O treinador Fernando Santos admitiu que o atacante Cristiano Ronaldo não gostou muito de ter ficado no banco de reservas na partida contra a Suíça, nas oitavas de final da Copa do Mundo. No entanto, o técnico negou que o craque tenha pedido para deixar o Mundial por conta da sua decisão.

"O Cristiano, naturalmente, não ficou muito satisfeito. Jogou sempre a titular, a não ser contra Espanha. É normal que não tenha ficado muito satisfeito e dito 'Mister, mas acha...'. O contrário seria difícil. É normal. Foi uma conversa tranquila, onde expus os meus pontos de vista. Ele não os aceitou de forma simples, o que é normal. Nunca, em momento nenhum, me disse que queria sair da seleção nacional", disse.

Cristiano Ronaldo foi substituído por Gonçalo Ramos, que fez três gols na goleada portuguesa por 6 a 1. Fernando Santos pediu para que as polêmicas na seleção europeia cessem e elogiou a história construída pelo atacante no futebol.

"Acho que é tempo de pararmos com algumas coisas. Está na moda apontarmos as coisinhas do Cristiano. Se há exemplo melhor de tudo o que eu disse, foi o exemplo que ele deu no jogo. Deu o grito (comemorando gols) no banco, como sempre. Saiu com os jogadores todos para o aquecimento, pulou em todos os gols com os colegas. Até há um lance em que bateu palmas com o João Mário. No fim, foi ele que chamou os colegas para agradecer ao público, e a única coisa que notaram foi que saiu sozinho. Deixem o Ronaldo em paz, ele não merece, por tudo que já fez pelo futebol português", disse.