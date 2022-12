Neymar tem terceira chance de sair feliz nas quartas de final da Copa do Mundo - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 09/12/2022 08:00

Pela oitava vez seguida nas quartas de final de Copa do Mundo, a seleção brasileira tem dois personagens em especial que buscam uma história feliz nesta fase de mata-mata. Afinal, as recordações não são tão boas para Neymar e Tite, mas os dois têm a oportunidade de reescrever um final melhor, desta vez contra a Croácia, nesta sexta-feira (9), às 12h (de Brasília), no Estádio Cidade da Educação.



O camisa 10 fará a terceira partida em quartas de final de Copa do Mundo. Em 2014, a Seleção se classificou sobre a Colômbia (2 a 1), mas Neymar chorou naquele dia. Ao sofrer uma joelhada de Zuñiga nas costas, teve fratura na terceira vértebra da lombar e foi cortado da semifinal.



E em 2018, não jogou bem na eliminação para a Bélgica. Essa derrota por 2 a 1 também foi dura para Tite. Afinal, deu fim ao sonho da conquista do hexa e o treinador recebeu muitas críticas, principalmente pelo nó tático que sofreu no primeiro tempo, quando Lukaku jogou aberto pela direita, em cima de Marcelo, e saíram os dois gols belgas.



Mas quis o destino que tanto Neymar quanto Tite tivessem mais uma chance. Em uma equipe mais organizada do que quatro anos atrás, o jogador, em campo, e o técnico, fora, podem garantir a classificação à semifinal e acabar com a sequência de derrotas para europeus no mata-mata em Copas do Mundo, que vem desde 2006.



Desde o título de 2002, no 2 a 0 sobre a Alemanha, o Brasil só superou europeus na fase de grupos. Quatro anos depois, caiu para a França nas quartas de final. Na mesma fase, foi eliminado em 2010 pela Holanda e, em 2018, pela Bélgica. E em 2014 levou o 7 a 1 para a Alemanha na semifinal.



Nesse período, os brasileiros eliminaram Gana (2006), Chile (2010 e 2014), Colômbia (2014) e México (2018). Agora, Seleção, Neymar e Tite têm a Croácia, vice-campeã há quatro anos, para exorcizar dois fantasmas de uma vez