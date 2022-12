Van Gaal - AFP

Publicado 09/12/2022 09:00

Catar - O treinador da seleção holandesa, Louis Van Gaal abordou o clima da partida entre Argentina e Holanda, pelas quartas de finais, da Copa do Mundo. De acordo com ele, seus comandados estão prontos para a partida e também para a pressão dos sul-americanos, que devem ser a maior no estádio Lusail, nesta sexta-feira, às 16 horas (no horário de Brasília).

"Meus jogadores são muito profissionais para lidar com a pressão da torcida argentina. Eles serão 40.000 e nós apenas 1.400. Estamos preparados", destacou.

Van Gaal afirmou que não há um favorito para a partida e colocou a seleção holandesa ao lado da Argentina, do Brasil e da França como as principais candidatas ao título da Copa do Mundo.

"Não há um favorito claro nesta partida, acho que somos candidatos ao título. Para ganhar a Copa do Mundo, a Argentina é uma das principais candidatas, como a França e sempre o Brasil. Mas temos que ver... O melhor time é aquele que vai ganhar", opinou.

Caso passe pela Argentina, a Holanda poderá encarar o Brasil, que tem a Croácia pela frente nas quartas de finais, Van Gaal exaltou a qualidade da equipe brasileira, comandada por Tite.

"O Brasil é uma equipe fantástica, enquanto somos uma equipe que pode ser campeã mundial e estamos focados em fazê-lo", finalizou.