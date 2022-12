Deschamps - AFP

DeschampsAFP

Publicado 09/12/2022 09:30

Catar - Em busca de se tornar o primeiro europeu tricampeão mundial, o treinador Didier Deschamps falou sobre a oportunidade de estar em mais uma quartas de final de Copa do Mundo. Campeão pela França em 1998, como jogador, em 2018, como técnico, o comandante elogiou o nível dos seus adversários.

"Quanto mais longe você vai, maior a qualidade dos adversários. As exigências também. A emoção também ganha mais espaço. Muitos, com certeza, queriam estar lá. Mas sempre tem o objetivo de ir à próxima fase. É magnífico jogar quartas de final de uma Copa do Mundo, mas tem de jogar para buscar a classificação", disse.

Em grande fase, o atacante Kylian Mbappé também foi tema abordado por Deschamps. Na opinião do treinador, o artilheiro da Copa do Mundo não estava em um grande dia nas oitavas de final contra a Polônia, ainda assim, o atacante foi decisivo e marcou duas vezes para a França.

"Acredito que a Inglaterra se preparará para isso, como nossos quatro adversários anteriores. O Mbappé tem essa capacidade de fazer a diferença. No último jogo, em que não esteve no seu melhor em relação aos dois primeiros e ainda foi decisivo. Temos de distribuir os perigos para o nosso adversário evitar focar só nele", disse.

Em busca de uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo, a França vai enfrentar a Inglaterra no próximo sábado, às 16 horas (no horário de Brasília).