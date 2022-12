Comemoração de Messi ao marcar contra a Holanda - FOTO: FRANCK FIFE / AFP

Publicado 09/12/2022 21:57

Após a vitória da Argentina sobre a Holanda nos pênaltis por 4 a 3, nesta quarta-feira, Lionel Messi rebateu o técnico Louis Van Gaal. O comandante da Laranja Mecânica, vale lembrar, havia dito que o camisa 10 da Albiceleste não marcava quando não tinha a bola.

"Van Gaal vence que joga bem futebol e colocou jogadores altos e começou a fazer cruzamentos", disse Messi, à Tyc Sports, da Argentina.

A provocação de Messi, aliás, não ficou só nessa declaração. Após a partida, ele chegou a falar com Van Gaal, mas membros da comissão técnica holandesa apareceram para acalmar os ânimos e evitar uma confusão.

MESSI IRRITADO COM ATACANTE HOLANDÊS E A ARBITRAGEM

A bronca do camisa 10 não foi só com Van Gaal. Durante a entrevista pós-jogo à TyC Sports, Messi se irritou com o atacante Weghorst, da Holanda. Confira no vídeo abaixo:

"O que você está olhando, bobo? O que você está olhando, bobo? Sai para lá, bobo, sai para lá", disse o atacante.

"¿Qué mirás bobo?", la reacción de Leo Messi que se volvió viral. El rosarino está más picante que nunca https://t.co/Y1bpkTKviZ pic.twitter.com/WImhPMtvt5 — Diario La Capital (@lacapital) December 9, 2022

Messi também mostrou incomodo com o árbitro da partida. Nesta noite, o jogo foi apitado por Antonio Mateu Lahoz, da Espanha, país onde o atacante jogou por muitos anos.

"Não quero falar do árbitro porque te sancionam depois, não pode ser sincero, mas acho que a Fifa deveria pensar em tudo isso. Não dá para colocar um árbitro assim para uma partida parecida, uma quarta de final de Copa do Mundo", disse Messi.





AGENDA DA ALBICELESTE

Com Messi, a Argentina volta a campo na próxima terça-feira, às 16h (de Brasília), para enfrentar a Croácia no Lusail Stadium. Quem vencer garante vaga final da Copa do Mundo do Catar.