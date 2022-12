Neymar é o camisa 10 da Seleção Brasileira - Lucas Figueiredo/CBF

Neymar é o camisa 10 da Seleção BrasileiraLucas Figueiredo/CBF

Nesta sexta-feira, Pelé se manifestou nas redes sociais para parabenizar Neymar por igualá-lo como o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, segundo a conta da Fifa. O Rei lembrou que o recorde foi estabelecido há 50 anos e que, até então, ninguém havia conseguido alcançar. Além disso, ele exaltou Neymar e destacou que o legado do atacante está longe do fim.

VEJA O TEXTO DE PELÉ

Eu te vi crescer, torci por você todos os dias e finalmente posso lhe parabenizar por igualar meu número de gols com a Seleção Brasileira. Nós dois sabemos que isso é muito mais do que um número. O nosso maior dever, como atletas, é inspirar. Inspirar nossos colegas de profissão de hoje, as próximas gerações e, acima de tudo, inspirar todos que amam o nosso esporte.



Infelizmente o dia não é o mais feliz para nós, mas você sempre será fonte de inspiração que muitos almejam se tornar. Eu aprendi que quanto mais o tempo passa, mais o nosso legado cresce. Meu recorde foi estabelecido há quase 50 anos, e ninguém tinha conseguido se aproximar dele até agora. Você chegou lá, garoto. Isso valoriza a grandeza da sua conquista, Neymar.

Porém, você sabe, assim como eu, que nenhum número é maior que a alegria de representar nosso país. Tenho 82 anos, e depois de tanto tempo, espero ter lhe inspirado de alguma forma para chegar tão longe. Mais que isso, espero que a sua conquista contagie as milhões de pessoas que te seguem a desafiarem o que parece impossível.



O seu legado está longe de chegar ao fim. Continue nos inspirando. Eu continuarei dando socos no ar de felicidade com cada gol que você fizer, como fiz em todas as partidas que vi você em campo.

Vale destacar que os números da Confederação Brasileira de Futebol são diferentes. Isso porque a CBF também contabiliza partidas não oficiais, como contra clubes e combinados. Aqui, Neymar ainda está a 18 gols atrás do Rei.

VEJA O TOP 3*

Pelé: 77 gols

Neymar: 77 gols

Ronaldo: 62 gols

*Números da Fifa.